El presidente Fernández decidió extender la cuarentena, “tiene sentido el esfuerzo” dijo

Según proyecciones estimadas por los equipos de salud y estadísticas, de no haber actuado en tiempo y forma hoy tendríamos que estar lamentando 45.000 infectados y la cifra no alcanza los 1900, dijo el mandatario. “Ese es un logro nuestro, no del gobierno, de todos”, a lo que agregó que “no podemos volver para atrás”.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció esta noche la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus hasta el 26 de abril inclusive con el mismo modelo que rige en el país desde el 20 de marzo.

“Este es un logro no del gobierno, es un logro de todos”, manifestó el presidente, a lo que agregó que “no podemo volver atrás. Sus palabras sonaron luego de una extensa explicación con soporte de cuadros descriptivos, gráficos e imágenes donde explicó que de no haber actuado en forma rápida y preventiva, según proyecciones, hoy tendríamos que estar lamentando 45.000 infectados. “Y son vidas que salvamos entre todos” aseguró.

Fernandez dijo que la cuarentena debe seguir en vigor porque demostró que sirvió para aplanar la curva de contagios en medio de la pandemia. Además, pidió un “acuerdo social” colectivo para el cumplimiento de la medida y que nadie se “relaje” ni sea “displicente”.

“Estamos en el camino correcto”, destacó Fernandez y dijo que no se bajarán impuestos porque “si no nos quedamos sin un peso”, aunque resaltó que “el Estado no va a dejar desamparado a nadie” y anticipó que están estudiando una ayuda para sectores medios, en especial monotributistas C y D, que necesitan la asistencia del estado.

El primer mandatario hizo el anuncio en la Quinta de Olivos después de reunirse con ministros y funcionarios gubernamentales y con expertos en salud, que aconsejaron la continuidad de las restricciones para la circulación de la población.

El primer período de aislamiento se extendió del 20 al 31 de marzo; seguidamente hubo una prórroga que culminará el próximo domingo, pero ahora el Presidente resolvió mantener la cuarentena dos semanas más.

La medida, como en los casos anteriores, está contenida en un Decreto de Necesidad y Urgencia que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.

El jefe de Estado considera que hasta ahora el aislamiento dio buenos resultados y que es cumplido por la mayoría de la sociedad, por lo cual dispuso la prórroga, pero instó a no “relajarse” y a que la gente se mantenga recluida en sus casas.

No obstante, en lo que Fernandez calificó como una cuarentena “administrada”, serán escuchadas las propuestas de gobernadores, sobre regiones donde sí es posible tener ciertas excepciones, para ir dando cierta apertura a la actividad productiva y recreativa. Las mismas estarán contempladas en un protocolo a determinar, previo visto bueno de los equipos de salud encabezados por Gines Gonzales García. El presidente dejó en claro que los mandatarios provinciales serán escuchados, pero la desición final será del gobierno nacional.