Atención! Los bancos abrirán el sábado y el domingo

Por instrucción del presidente Fernandez al Banco Central, los bancos abrirán sus puertas este sábado 4 y domingo 5 de abril, para posibilitar el cobro de jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y otros pagos de ANSES, que no tengan tarjeta, o bien a los efectos de gestionar la misma.

Este viernes, se abrieron las puertas de los bancos para que puedan cobrar aquellos que no tienen tarjeta, y lo puedan hacer por caja, como lo hace habitualmente una gran franja de la sociedad que no tiene o no sabe usar la tarjeta magnética.

A raiz de la gran cantidad de gente que se volcó a las entidades bancarias, el Banco Central en acuerdo con los sindicatos del sector, decidieron abrir las puertas de los bancos el fin de semana, para descomprimir la gran cantidad de gente que se está conglomerando en la mañana de este viernes.

En La Costa el intendente Cristian Cardozo articuló con los trabajadores bancarios un operativo de prevención, ordenamiento y asesoramiento. El objetivo es ordenar las filas para poder mantener la distancia, cuidar la higiene, respetar las distancias del protocolo de seguridad, y a su vez, habrá gente que asesore a aquellas personas que les cuesta utilizar los cajeros automáticos.

El Banco Central de la República Argentina había determinado que las entidades bancarias abran sus puertas este viernes 3, y los próximos lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de abril, exclusivamente para que los jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Fondo de Desempleo, que no cuenten con tarjeta de débito, puedan cobrar por caja.

Ante esta medida, el intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, decidió conformar un operativo para colaborar en el ordenamiento de los vecinos y vecinas que se acerquen a cumplir con los trámites correspondientes, manteniendo las normas sanitarias. Así, se ordenarán las filas, además de brindar asesoramiento a aquellas personas que lo necesiten.

Las medidas para facilitar el cobro de los sectores más vulnerables que están viviendo una difícil situación económica, fueron más allá en las últimas horas, por instrucción del presidente Alberto Fernandez los bancos abrirán sus puertas el fin de semana, sólo para realizar pagos a quienes no tengan tarjeta o no puedan usar el cajero automático.

Además, podrán gestionar la tarjeta aquellos que la hayan extraviado, deteriorado o se encuentre vencida, algo que alienta y aconseja el gobierno para que todos puedan usar el cajero automático y se eviten concentraciones de gente dentro de los bancos.