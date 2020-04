Santa Teresita | La escalofriante denuncia por violencia policial, de una vecina ante el Ministerio Público

Como es de público conocimiento, este domingo por la madrugada se produjo un hecho de inusitada violencia en el Barrio Las Quintas de Santa Teresita. Las versiones fueron varias y contradictorias, se habló de muertes, heridos, robo y circularon varios videos sangrientos que no corresponden a los hechos ocurridos en el lugar. Lo cierto es que no hay denuncias de robo, no hay aprehendidos por parte de la policía y los vecinos denuncian violencia policial.

En principio se habló de un joven que circulaba en una moto robada, que al eludir un control policial en avda 41 y 16 y darse a la fuga, cayó del ciclomotor y comenzó un tiroteo con las fuerzas de seguridad que estaban realizando un control por el aislamiento sanitario. Esta primera versión hablaba que el joven fue aprehendido herido en una pierna. Nada de esto era cierto, horas después fuentes policiales confirmaban que no había heridos ni detenidos, sí una moto secuestrada por los efectivos de la fuerza.

La segunda versión, era más espectacular y sangrienta, un video mostraba un sujeto masculino abatido en el techo de una vivienda precaria, sangrando y con varias heridas de bala. Se le adjudicaba la muerte de una policía en la localidad de Las Toninas, y luego de ser buscado intensamente fue localizado y en un tiroteo de características cinematográficas, donde el supuesto delincuente se había refugiado disparando, había sido abatido por las fuerzas policiales.

Otra versión, y hubo más, decía que la policía había realizado unn allanamiento en “el complejo” de Barrio Las Quintas, en busca de una mochila y una bicicleta que horas antes había sido robada al hijo de un/a policía. Los vecinos, según esta versión, se habrían resistido al operativo y así, generado hechos de violencia.

Todas estas versiones fueron descartadas, ya que no hay detenciones, heridos, muertes, ni se han librado allanamientos. En relación a este hecho, circuló un parte policial que habla del “secuestro de una motocicleta de color azul marca CORVEN, motor n° CVEA00A008804” y párrafo aparte agrega “no pudiendo reducir al masculino” (que la conducía). En este mismo parte la policía afirma que las fuerzas policiales fueron agredidas con piedras y armas de fuego, y debieron retirarse “a los fines de evitar un mal mayor”.

*A continuación, la denuncia de una de las vecinas del barrio, ante el Ministerio Público – Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

“Buenas noches, el motivo de mi denuncia es la gran preocupacion que siento a travez de diferentes hechos sucedidos en la madrugada del 29 de marzo siendo las 01:00 horas de la Localidad de Santa Teresita.

Como todos sabemos me encontraba en cuarentena en mi domicilio de calle 16 nro. 1631 de la Localidad antes menciona junto a mi marido, mis dos hijos menores y mi nieta cuando oimos aproximadamente 20 disparos, nos asomamos a la puerta con mi marido y observamos que se apersona un hombre con un arma de fuego en la mano, insultandonos y amanazandonos de muerte, especificamente dice que a mi marido (Cristian Caceres) le va a volar de cabeza y que a mi hijo (Maximiliano Zalazar) me lo iba a matar, y seguidamente con el arma que tenia en la mano realiza tres disparos al aire.

Por supuesto con esta situacion mi familia y yo entramos en un estado de panico y nerviosismo. Este hombre no estaba solo sino que estaba acompañado de algunos efectivos policiales uniformados. El hombre que amenazo a mi familia en mi casa es Jefe de calle de la Comisaria de santa teresita, que se apellida dominguez con rango de capitan. Despues de esta situacion entre a mi casa muy asustada, cerré todo con llaves y observe un rato mas tarde que este hombre volvio en un auto blanco con otros efectivos policiales y buscaban algo en el suelo, como si le hubiese perdido algo, alumbrando con linternas.

Por este hecho no pude dormir toda la noche, yo sufro de presion alta, tomo todos los dias medicamentos para poder controlarla, tengo mucho miedo de lo que puedan llegar a hacerles a mi familia o a mi. Como si fuera poco minutos mas tardes, por redes sociales me entero que a una cuadra de mi casa donde hay un complejo la Policia sin orden de allanamiento ingresó rompiendo las puertas de varias viviendas del complejo, supuestamente buscando una mochila que le habian robado a un hijo de un policia, los vecinos de este complejo observan que la policia empieza a disparar con sus armas reglamentarias a cualquier lugar y les pedian porfavor que dejaran de disparar que no estaba nadie armado, que habia muchas criaturas en las casas del complejo y casas vecinas.(envio un video de lo ocurrido).

Aterrorizada de esta situacion me comunico con mi hijo maximiliano al cual el policia me habia amenazado de martarlo minutos antes, donde me cuenta que se encontraba en la casa de un amigo en el interior de su casa, de calle 16 esquina 43 de santa teresita, escuchando musica, y escucha los gritos de una persona masculina pidiendo ayuda, es asi que sale de la casa junto a su amigo y ven a un chico tirado en el suelo siendo brutalmente golpeado por varios policias, entonces mi hijo y su amigo le dicen que lo dejen de golpear de tal manera si ya lo tenian reducido en el piso, empiezan un entredicho con la policia donde estos le dicen que no se metan y empiezan a disparar a quema ropa con su arma reglamentaria, ellos empiezan a correr, se esconden asustados y comienzan a tirar piedras a la policia para defenderse.

La razon de esta denuncia mas alla de hacerles saber lo sucedido de esa madrugada es porque me a llegado a oidos que la policia al no poder justificar semejante abuso y querer cubrirse el pellejo van a hacer una orden de allanamiento en donde le plantarian un arma de 9 mm o 22 mm a mi hijo y diran que despues de varios operativos pudieron encontrar al profugo y responsable de haberse tiroteado con la policia, siendo los mismo vecinos testigos que los unicos que efectuaron disparos fueron los policias.

A razon de esto quiero dejar plasmado en este mail y esta denuncia todos estos detalles por si a mi hijo o mi familia le pasa algo. A continuacion envio fotos, videos como prueba de lo sucedido. les dejo mi numero de telefono xxxxxxxxx. Los saludo atentamente y espero que me puedan ayudar en esta situacion desesperante en la cual me encuentro.

Carina Barrientos, DNI XXXXXXXX”

En horas de la noche de este martes, la APDH (Asamblea Permanente por Los Derechos Humanos) Regional La Costa, emitió un comunicado denunciando violencia policial, y expresando su solidaridad y acompañamiento a las víctimas. Asimismo, según trascendió extraoficialmente, ya se encontraría Asuntos Internos trabajando desde ayer en la Comisaría de Santa Teresita.

*La denuncia de la vecina es textual, habiendo omitido esta redacción correcciones gramaticales u ortográficas que pudieran ser pertinentes.