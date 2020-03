La Costa | vecinos realizan ayuda social sin exponerse, respetando a rajatablas la cuarentena

En el barrio Juan XXIII un grupo de vecinos está colaborando con sus pares de menos recursos, a través de distintas acciones para simplificar trámites, brindando información y haciendo un relevamiento de necesidades, que luego es entregado en el Centro Comunitario del barrio.

De esta manera, el Centro Comunitario eleva el pedido de ayuda a la Secretaría de Desarrollo Social, que a través del servicio A Tu Puerta, realiza la entrega correspondiente.

Esta semana, en la zona, se ha entregado comestibles un día y artículos de limpieza otro, en sendos operativos. Toda la acción de entrega la realiza la municipalidad cuidando las medidas de higiene correspondientes.

Los vecinos siguiendo los protocolos sanitarios nacionales y municipales, se manejan a través de las redes sociales o el boca a boca, y alguno de ellos, en el caso del Barrio Juan XXII una vecina, articula con el Centro Comunitario, también cuidando las medidas del aislamiento, y acerca las necesidades de los vecinos. En el Barrio San Martín, ocurre lo mismo, se está trabajando asistiendo a los más necesitados.

Una de estas colaboradoras, explicó a Faro Noticias, la necesidad de asistir a los vecinos en otros temas. “Por ejemplo, hay mucha gente que no tiene celular ni computadora, o no sabe cómo hacer el trámite para inscribirse y cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. Hay muchos que no tienen cuenta bancaria y están preocupados, y sin dinero porque no hay changas y se suspendieron todos los trabajos informales”. Lo mismo sucede con otros trámites, cobros, jubilaciones, etc.

En la misma linea hay muchos vecinos que defienden el aislamiento y profundizar la cuarentena, acompañando al municipio en diversas actividades, algunos incluso se han organizado y están fabricando barbijos para quienes los necesitan. Es hora de acompañar al municipio dicen. “La intervención del estado no puede tener fisuras porque la gente mas vulnerable siempre es la que sufre, el mayor esfuerzo debe estar enfocado a ellos, es difícil el aislamiento en el barrio”, nos dice una referente de los vecinos..

En La Costa se propone el aislamiento absoluto, en la convicción que es la única vacuna contra este virus -que la comunidad internacional no conoce del todo, y da sorpresas continuamente-, es evitar el contagio y crear una barrera contra la infección. La única forma de lograrlo es respetando la consigna “quedate en casa”.