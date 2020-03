En La Costa la responsabilidad social no es negociable

El intendente dijo que va a ser inflexible con quienes no se cuiden y no cuiden a sus vecinos con actos irresponsables. Durante el fin de semana las fuerzas de seguridad desplegadas en todas localidades realizaron múltiples operativos supervisados por Cristian Cardozo, jefe comunal de La Costa. 50 personas fueron detenidas y 30 autos y motos secuestrados.

El intendente de la Municipalidad de La Costa, Cristian Cardozo, ordenó un trabajo en conjunto entre el personal de las fuerzas municipales y provinciales de seguridad para patrullar las calles de las localidades del distrito para que se cumpla el decreto presidencial que prohíbe la circulación por vía pública, salvo excepciones que se explicaron en el mensaje presidencial de Alberto Fernández, donde anunció el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Cardozo además, pidió a los vecinos ser prudente en el manejo de las redes sociales, ratificó que hasta este domingo no hay infectados de Coronavirus y alentó a estar unidos frente a la pandemia. Dijo que no le templará el pulso a la hora de tener que sancionar a quienes no cumplan las normas ni respeten medidas “antipáticas”, pero necesarias para cuidar a todos los vecinos. Llamó a la reflexión a quienes “parece que están esperando que pase algo”, como si no se dieran cuenta que puede tratarse de un familiar, un amigo o un vecino.

A su vez, desde la Sala de Situación de la Municipalidad de La Costa, la cual monitorea el distrito con 750 cámaras instaladas en distintos puntos estratégicos, el director General de Protección Ciudadana, Oscar Ronconi, contó que “los teléfonos de Defensa Civil no paran de sonar por asesoramiento y colaboración por cuestiones sociales de los vecinos y vecinas de La Costa. Hemos reducido la cantidad de personal por emergencia sanitaria y trabajamos con el mínimo indispensable debido al protocolo generado por el coronavirus pero tenemos horarios rotativos durante toda la jornada. Por suerte la comunidad va entendiendo la gravedad de esta pandemia mundial y al tomar mayor conciencia está quedándose dentro de sus viviendas. Así y todo tuvimos que detener a 45 vecinos y vecinas y secuestrar casi 30 vehículos”, afirmó Ronconi.

En una tarea conjunta entre Policía Local, Defensa Civil, Protección Ciudadana, Policía de la Provincia con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el Comando de Policía Rural fueron secuestrados cerca de 30 vehículos entre camionetas, autos y motos que circulaban por las localidades de La Costa.

Este domingo se han entregado una serie de vehículos y motos para ser utilizadas en los operativos de seguridad y emergencia que se están realizando. “Haremos todo lo que sea posible para minimizar los riesgos y cuidar de nuestra gente”, dijo el intendente al momento de ceder estas unidades.

Por otra parte, en la tarde de ayer, Cardozo junto a Juan Pablo de Jesús realizaron un análisis de las acciones que se viene llevando adelante en materia sanitaria, seguridad, prestación de servicios y además, planificaron las próximas acciones a llevar adelante en el Partido de LaCosta.

Se recuerda asimismo que la línea 134 está habilitada para denunciar el incumplimiento de medidas de aislamiento domiciliario decretado por el Gobierno Nacional frente al coronavirus, para Defensa Civil al 103 y para solicitar la Patrulla Municipal al 02246 435121.