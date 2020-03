Anuncian Ingreso Familiar de Emergencia para monotributistas y trabajadores informales

El ministro de Economía de la Nación Martín Guzman y el de Trabajo Claudio Moroni, anunciaron medidas para familias que no tienen ningún ingreso, entre los que se encuentra un gran universo de monotributistas y cuentapropistas.

Las mismas se dan en el marco de la pandemia de Coronavirus y el gobierno sigue analizando medidas para los sectores que todavía no están alcanzado por esta ayuda del estado, y sin embargo ha visto disminuida o afectada su actividad económica.

A continuación las medidas más importantes anunciadas.

📌 Por única vez (en Abril). Podría repetirse en Mayo si el aislamiento continúa.

📌 $10.000 para trabajadorxs de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso

📌 Se analizará la totalidad del grupo familiar, para definir su asignación.

📌 La inscripción será muy fácil a través de la Web de ANSES, que habilitará en los próximos días.

📌 Podrán anotarse lxs trabajadores no formales, y los Monotributistas de Categorias A (ingreso promedio de $17.400 por mes) y B (ingreso promedio de $26.100 por mes)

📌 Si tienen cuenta bancaria a su nombre, se podrán cargar los datos para la transferencia. Si no, se les indicará dónde y cuándo percibirán el haber.

📌 Es totalmente compatible con la Asignación Universal por Hijo, de manera que pueden gestionarlo sin ningún inconveniente.

📌 También podrán tramitarlo los trabajadores/as de casas particulares que no inscriptos en el régimen tributario.

Más información: