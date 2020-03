Se restringe el ingreso de no residentes a La Costa

Se realizarán controles en los accesos a La Costa para desalentar el ingreso de personas que no viven en este distrito. En el caso de propietarios no residentes, deberán completar una declaración jurada asegurando no haber estado en el exterior ni en contacto con personas provenientes del extranjero durante los últimos 15 días. Se están suspendiendo los alquileres para este fin de semana y el sector hotelero desde ayer está cerrando sus instalaciones, manifestó Cristian Cardozo, intendente de La Costa.

Luego de reunirse con distintos sectores inmobiliarios, hoteleros, comerciales, turísticos, de seguridad y tras mantener comunicación con autoridades provinciales, el intendente de La Costa Cristian Cardozo, decidió llevar adelante controles estratégicos en los accesos al Partido de La Costa para desalentar a aquellos visitantes que deseen ingresar al distrito en los próximos días, dado que no se prestarán servicios al turista.

Asimismo, aquellos propietarios que quieran ingresar a La Costa deberán firmar una declaración jurada asegurando, entre otra documentación, que hace más de 15 días no viajan al exterior ni han tenido contacto con personas que hayan estado en el extranjero.

Asimismo, a través de sus redes sociales el mandatario comunal informa que muchas inmobiliarias ya están suspendiendo los alquileres para este fin de semana, al igual que el sector hotelero, que desde ayer comenzó a cerrar sus instalaciones. “En esta etapa de prevención dispusimos también el cierre de los parques temáticos, bingos, casinos, cines, teatros, salas de videojuegos, entretenimientos y diversión” manifestó.

“Vamos a ser rigurosos. No estamos de vacaciones. Suspendimos todo tipo de actividades culturales, sociales y reuniones masivas. Debemos ser responsables, vamos a superar esta situación entre todos y todas con una Argentina unida y solidaria” finalizó en su misiva Cristian Cardozo.