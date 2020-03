Preocupación: “Que la gente no venga que no son vacaciones”, el pedido unánime de los costeros

La llegada de turistas al partido de La Costa y zona atlántica preocupa enormemente a su población, ante el peligro que esto pueda ser motivo de contagio de Coronavirus. El pedido de “que no vengan” se viralizó en redes sociales, a lo que se sumó esta mañana el intendente Cristian Cardozo, quien entre otras cosas manifestó que “no podemos cerrar las puertas del distrito porque es inconstitucional”.

Este lunes un video de la ruta de acceso a Monte Hermoso cargada de turistas que llegaban a esa ciudad, disparó la polémica que llegó a medios nacionales.

En principio, las redes sociales estallaron ante esta situación que se ve agravada por la presencia cada vez más notable de turistas en el partido de La Costa, Pinamar y Villa Gesell. El pedido unánime es “que la gente no venga”, y la exhortación que se popularizó es “no son vacaciones”.

A esto se sumó el intendente de La Costa Cristian Cardozo en comunicación con el periodista Guillermo Favale, conductor del programa “Mañanas Argentinas” que se emite por el canal de televisión C5N. Según lo manifestado por Cardozo a Favale, es fundamental entender que “no son vacaciones”, y pidió que “la gente no venga al partido de La Costa”.

Una situación similar se dio en la ciudad de Pinamar, donde trascendió en forma extraoficial, que el intendente de esa localidad Martín Yesa estaría estudiando tomar medidas para restringir la llegada de turistas.

En efecto, la recomendación oficial es que la gente permanezca en sus casas para evitar la proliferación del virus, cosa que muchos no respetan y se ve la llegada de visitantes a las zonas turísticas, situación que produce angustia y temor en los residentes locales. Inclusive, aumentan las denuncias de habitantes de barrios privados que afirman que muchos vecinos llegados del exterior, no respetan la cuarentena y están viajando a sus casas de veraneo.

Cabe destacar que el presidente Alberto Fernández se hizo eco de la noticia publicada por Telefe Bahía, y criticó el accionar negligente de miles de turistas que viajaron a Monte Hermoso, como si fuera plena temporada y poco tuviera que ver la gravedad de una emergencia sanitaria. “Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!”, manifestó en su cuenta de Twitter.

La misma situación se vive en países de Europa, los mandatarios piden que la gente se aísle y no salga de vacaciones.

