Informarse bien y no estresarse, las claves para mantener las defensas altas frente al peligro viral

Esta probado científicamente que el estrés produce una baja sustancial de las defensas inmunológicas, por lo que ante amenazas como las del Coronavirus, es fundamental no caer en situaciones estresantes.

Por añadidura, para ello una de las premisas es no hacer caso a todo lo que uno lee o escucha, y remitirse a las fuentes oficiales. En este sentido disponemos de información oficial internacional, nacional y distrital. Por lo que resulta indispensable recurrir a esta información confiable, que al pie de esta página ofrecemos a nuestros lectores.

No es fácil ante la incertidumbre que causa esta pandemia, mantener la calma, pero debe hacerse un esfuerzo para que así sea, de esto depende en gran medida nuestra salud física. A continuación presentamos un informe sobre el estrés de una de las publicaciones de Bio-Medicina mas prestigiosas.

Segun MedWave -Revista Biomédica Revisada Por Pares-, “el estrés altera la función inmunológica, el sistema neuroendocrino y el sistema nervioso central; sin embargo, está presente continuamente y nos acompaña toda la vida. Puede definirse como la sensación, objetiva o subjetiva, de amenaza a la integridad fisiológica o psicológica del individuo, que con el tiempo conduce a un desgaste o deterioro del organismo.

Alostasia

Antes se hablaba de procesos homeostáticos; ahora este término se ha reemplazado por el de alostasia, que es la capacidad de mantenerse estable durante los procesos intensos de cambio y que constituye un factor crítico para la supervivencia. Por medio de la alostasia, tanto el sistema nervioso autónomo como el eje hipotálamo hipofisiario adrenal y los sistemas cardiovascular, metabólico e inmune, protegen el organismo de los cambios, provenientes tanto del exterior como del interior del organismo. El precio de esta adaptación al cambio es la sobrecarga alostática.

Los cambios importantes que ocurren en nuestras vidas constituyen los elementos estresantes de nuestro ambiente, que pueden provenir de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestros amigos, o en forma de traumas o abusos. Éstos van a actuar de manera directa sobre nuestro sistema nervioso central, de modo que lo que importa no es lo que está ocurriendo en el exterior, sino cómo nosotros sentimos eso que está ocurriendo, cómo percibimos este estrés. Podemos percibirlo como una amenaza o como una situación que no nos produce ninguna molestia, lo que va a depender de nuestras diferencias individuales, de nuestra genética y de nuestras experiencias previas. La respuesta que tendremos será de lucha contra el agente estresante o bien de huida, para no enfrentar la situación, lo que dependerá de nuestros hábitos: fumar, beber, dieta, ejercicio; el resultado final debería ser la adaptación a esta situación; de lo contrario, ocurrirá una sobrecarga alostática.

Por lo tanto, lo importante no es lo que está ocurriendo afuera, sino cómo nosotros en nuestra individualidad vamos a percibir, procesar e interpretar este estímulo a nivel del sistema nervioso central y de las estructuras límbicas del cerebro, entre las cuales las más importantes son el hipocampo, donde están la mayoría de los receptores de corticosteroides y donde guardamos nuestra memoria explícita, o sea, el aprendizaje individual de la historia, y la amígdala, que se encarga de la percepción emocional y de liberar descargas nerviosas cuando sentimos miedo.

Si el estímulo se percibe como amenazante, se presentará una gran sobrecarga; si no se percibe así, habrá una baja sobrecarga alostática. En el primer caso, se presentan sentimientos de ansiedad y desamparo que pueden llevar a la depresión”.

Hemos visto de qué manera influye el estrés en nuestro sistema inmunológico, a continuación ofrecemos los medios para informarnos en forma oficial, esto nos ayudará en gran medida a no caer en informaciones falsas o tendenciosas, que desgraciadamente en muchos casos persiguen viles intereses, económicos o políticos.

Para más información sobre la situación mundial de COVID-19 ingresar al sitio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (en inglés):

Coronavirus – Sitio de la OMS

Para más información sobre recomendaciones para la población y protocolos visitar el sitio del Ministerio de Salud de la Nación:

Parte diario del gobierno nacional

Para más información oficial sobre la situación en el partido de La Costa:

Parte diario del gobierno municipal – La Costa