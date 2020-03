Holística | Cuatro cuerpos del ser humano

Por José María Caracuel |

Imaginemos una noche clara en que estamos en el campo observando el cielo. Estrellas, cometas, planetas. Los cuerpos celestes se desplazan y se relacionan según sus propias leyes naturales. Lo percibimos a través de nuestros sentidos y nos estremecemos ante el maravilloso espectáculo que se nos presenta.

Otro ejercicio imaginativo: durante un anochecer de primavera estamos atravesando un campo de flores. Las plantas crecen, florecen, se reproducen de acuerdo a la infinita inteligencia natural. Nosotros las observamos, aspiramos su fragancia, apreciamos su colorido y nuevamente nos alegramos por este obsequio de la Naturaleza.

Según el Brahmanismo, tres factores componen nuestra realidad: nosotros, el mundo exterior y nuestra propia percepción de él.

El mundo exterior se desarrolla independientemente de nosotros según la infinita sabiduría cósmica. Nosotros lo percibimos, vibramos con las sensaciones que nos produce y podemos acercarnos algo a ese saber universal mediante el estudio y la intuición.

Así, podemos hablar de una vinculación triple de nosotros con el mundo:

• Nuestra percepción del mundo exterior mediante nuestros sentidos.

• Las sensaciones y sentimientos que nos producen.

• Y la comprensión de los acontecimientos del mundo exterior.

Avanzando algo más sobre estos ejemplos, podemos decir que estos procesos ocurren en tres mundos distintos.

La observación sensorial, lo que vemos, tocamos, olemos, ocurre en el mundo físico.

Las emociones que sentimos no están en ningún lugar del mundo físico. La alegría, la pena, el enojo, la compasión, no son materiales, no pertenecen al mundo de la materia, al mundo físico, están en otro territorio que llamaremos mundo del alma, mundo anímico, mundo astral o mundo del deseo.

De acuerdo con esto estamos diciendo que hay dos mundos, el mundo material y el mundo del alma. El ser humano habita ambos, el primero con su cuerpo físico y el segundo con su cuerpo anímico, astral o alma.

Más allá del sentimiento de placer o displacer que nos produzcan, los acontecimientos se desarrollan según sus propias leyes infinitamente sabias, independientes de nuestra voluntad, de nuestros gustos y de nuestros deseos. Estas leyes no residen en ninguno de ambos mundos, ni en el mundo físico, ni en el mundo anímico, pertenecen al mundo espiritual.

Agregamos un tercer mundo, en el que el hombre habita, no con su cuerpo físico, ni con su alma, sino con su mente.

Para completar el modelo se agrega un cuarto mundo que contiene las energías necesarias para que podamos estar vivos, crecer y reproducirnos manteniendo las características de cada especie. Éstas fuerzas están en el mundo vital o mundo etérico, que el individuo mora con su cuerpo etérico.

Así el ser humano vive en cuatro mundos: con su cuerpo físico se relaciona al mundo físico, con el cuerpo etérico al mundo de las energías de la vida, con su alma al mundo astral y con su espíritu al mundo espiritual.

En resumen tenemos:

• Cuerpo físico: con el que nos relacionamos con el resto del universo material.

• Cuerpo etérico o vital: que nos mantiene vivos, nos permite crecer, reproducirnos y perpetuar las especies.

• Cuerpo del deseo, anímico, astral o alma: en el cual recordamos, amamos, odiamos, tememos, sentimos emociones.

• Cuerpo espiritual, cuerpo yoico, Yo, con el cual nos vinculamos al mundo de la inteligencia espiritual.

En todos nuestros trabajos utilizaremos estos términos en el sentido presentado, vale la aclaración en tanto que estas expresiones se usan con distintos significados en diferentes ámbitos.

El cuerpo físico es común con los otros tres reinos: el mineral, el vegetal y el animal. Un planeta, una piedra, un rosal, un ciervo y un ser humano, son entidades materiales con presencia en este universo.

El cuerpo vital que nos permite crecer y reproducirnos perpetuando las especies, es común a los humanos y los reinos vegetal y animal.

El cuerpo anímico, mediante el que tenemos sensaciones, memoria, temor, impresiones, es común con el reino animal.

Y finalmente hay una entidad propia y exclusiva de la especie humana: el cuerpo espiritual.

¿Realidad? , ¿Fantasía?

Creo que podemos encontrar una buena respuesta en las palabras del biólogo inglés John Burdon Sanderson Haldane:

“La realidad no sólo es más fantástica de lo que pensamos, sino también mucho más fantástica que todo lo que podamos imaginar”.