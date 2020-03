Las Toninas recuerda a “Octavina” como un gran mujer

Desde distintos sectores de la comunidad de Las Toninas recuerdan a la mujer víctima de un horrendo femicidio la semana pasada. Quienes la conocieron en su trabajo hablan de una persona con cualidades y capacidad para desempeñar todo tipo de tareas, sus compatriotas de la comunidad boliviana la describen como un ser solidario, “incondicional cuando te necesitaron”.

Por la gran repercusión que tuvo el caso del cual fue víctima Octavia, conocida cariñosamente como “Octavina”, por lo que ha sido detenido su ex pareja, hoy el Día Internacional de La Mujer se desarrollará en Las Toninas, donde han convocado a un acto las distintas organizaciones sociales, sindicatos y la dirección de género de la municipalidad de La Costa.

Por su parte, una de las referentes de la comunidad boliviana de La Costa, Filomena Chuquizaya Mallon, expresó en las redes sociales: “Hoy es un día para reivindicarnos como mujeres, quienes nacimos libres, capaces de transitar la vida desde los diferentes roles, capaces de transformar la realidad y soñadoras… hoy te tomo como ejemplo mi querida Octavia (Octavina como te conocíamos todos) no sólo quedó un vacío enorme en nuestros corazones, sino también un profundo dolor, porque alguien NO quiso que tu corazón siguiera latiendo, que fueras por tus sueños, hoy sólo le pido a Dios que te tenga en su gloria y desde allí acompañes a tus hijos en cada paso, como lo hiciste en esta vida. Me quedo con tu sonrisa infinita, gracias por ser tan buena vecina, amiga, por haber sido incondicional cuando te necesitaron… Hasta siempre Octavia Colque Taquichiri!”.