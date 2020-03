La provocativa reaparición de Macri: “El populismo es más peligroso que el coronavirus”

El ex presidente habló desde Guatemala en un encuentro con otros ex mandatarios.

Mauricio Macri, abandonó el silencio y volvió a desatar una polémica con una provocativa frase. “El populismo es mucho más peligroso quqe el coronavirus”, lanzó.

“Para mí, algo mucho más peligroso que el coronavirus es el populismo. El populismo lleva a hipotecar el futuro. Compromete no solo el desarrollo sino el futuro básico de las comunidades. Además, ha desarrollado un sistema de decir que ellos son los que representan al pueblo”, expresó el ex mandatario desde Guatemala en un encuentro con otros ex presidentes.

Además señaló que desde el populismo “necesitan gobernar sin contrapesos para poder imponer todas las arbitrariedades que niegan los avances del mundo y de la tecnología”.

En Guatemala, el ex mandatario participó de tres paneles del encuentro llamado “Centroamérica, dramas y oportunidades, desafíos y soluciones”. Durante su intervención, Macri se dedicó a hablar de las tecnologías y de la lucha contra el populismo y “el relativismo moral, donde todo da lo mismo”. “Destruye la cultura del trabajo y respeto a la ley”, aseguró Macri.

Con total desparpajo, Macri se preguntó en ese encuentro: “¿Por qué fracasan los países?, ¿por qué tienen éxito los países? Porque se animan a la disrupción tecnológica, se animan a la competencia, a la transparencia. Todos son valores que tienen que estar y para eso nos tenemos que unir”.

“Debemos ponernos metas con fechas inamovibles para mejorar las asimetrías. Allí estaremos todos comprometidos frente a la sociedad”, remarcó. “Las sociedades progresan cuando son meritocráticas”, sostuvo Macri. “Nos quieren hacer creer que tiene el mismo derecho el delincuente que la víctima”, aseguró.”

Cabe señalar que en el último tiempo, el ex mandatario había sido elogiado por sus socios radicales por el silencio que mantenía después de esa frase que desató polémica del mandatario respecto a la deuda externa en la que manifestó: “Yo les decía: cuidado que yo conozco los mercados. Un día no te prestan más plata y nos vamos a ir a la mierda. Ellos me decían ‘no, seguí’”.

