Es falsa la noticia sobre un caso de Coronavirus en San Clemente del Tuyú

Como si algo nos faltaba a los argentinos, es la aparición de noticias falsas en relación a casos de Coronavirus. En esta oportunidad una “fake news” (noticia falsa) generada en un programa para hacer bromas (o daño), trajo inquietud y honda preocupación a la sociedad y veraneantes de San Clemente del Tuyú, que se extendió a otras localidades del Partido de La Costa.

Faro Noticias se abstuvo en un primer momento -sábado 22- de hacer algún tipo de comentarios al respecto, ya que el sólo hecho de desmentir la noticia, le da entidad y genera más rumores y malentendidos. Como quien dice “no hay que dar por el pito, más de lo que el pito vale”, nos mantuvimos en silencio, pero viendo que la noticia sigue circulando en las redes sociales, en especial Facebook y WhatsApp, nos vemos en la obligación de desmentir categóricamente esta información.

En estos momentos, miércoles 26-02-20, la publicación sigue vigente, y los usuarios de redes sociales la siguen compartiendo con honda preocupación. Estamos en condiciones de afirmar, que la publicación compartida no corresponde a TN, FUE GENERADA COMO BROMA O MALICIA, a través de alguno de los programas de muy mal gusto que se utilizan para hacer bromas (o daño). En la noche de este martes, seguía llegando al WhatsApp de nuestra redacción la noticia alertando sobre la aparición del virus en la localidad y hasta la mañana de hoy, la publicación en Facebook ha sido compartida por 114 usuarios.

Lo cierto es que la circulación de esta información afectó a la población, a los veraneantes y por sobre todas las cosas, a los supermercadistas Chinos, ya que la publicación hacía referencia a una supuesta movilización de los vecinos al municipio para que cierren los supermercados cuyos dueños son de origen asiatico.

Falta establecer, y en esto debería haber alguna legislación vigente, el origen y la intención de esta publicación, que pudo haber tenido el objetivo de perjudicar a estos comerciantes en particular y a San Clemente del Tuyú en general, en pleno inicio de los carnavales, momento de mayor afluencia de turistas en toda la temporada.

Llama a la reflexión a los usuarios de redes sociales -y a los propietarios de medios en especial-, chequear una información antes de ser compartida, más aun, cuando se trata de temas sensibles o que afectan a terceros. Pero lo que más llama la atención, es que esta noticia no fue eliminada, ni por el sistema a través de una denuncia, ni por quien la publicó. De haber sido así, esto no seguiría sucediendo y la publicación no sería visible.

Trasmitimos calma a nuestros lectores afirmando categóricamente la falsedad de la información, y pedimos que la desmentida sea tan rápida y eficaz como la difusión de esta falsa noticia.