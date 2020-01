Normativas y cuidados para tener en cuenta al ingresar al mar

Para disfrutar de los días de playa, la Municipalidad de La Costa y Faro Noticias recuerdan la importancia de tomar ciertos recaudos al momento de ingresar al mar.

Una de las principales recomendaciones es respetar el código de banderas que indica las condiciones en que se encuentra el mar y lo riesgoso o no del ingreso al agua.

En días de mucho calor, interiorizarse del horario de los guardavidas, ya que es frecuente ver que la concurrencia a la playa excede los horarios de éstos, y muchas veces los bañistas permacen hasta la caída del sol y en muchos casos sin protección de los profesionales del operativo de seguridad.

Asimismo, es clave al momento de elegir donde disfrutar de las olas, tomar el recaudo de que sea en espacios donde estén los puestos de guardavidas, ya que hay playas donde está prohibido bañarse, motivo por el que no hay profesionales custodiando cerca.

Tener en cuenta que en muchas playas existen “chupones”, denominación popular que se da a sectores donde el mar chupa hacia adentro y se torna peligroso, en algunos casos imposible volver a la orilla. Este es el motivo de muchos rescates que realizan a diario los guardavidas, en especial en zona norte del distrito.

CONSEJOS PARA BAÑISTAS

-Nunca internarse en el mar si no hay guardavidas en la zona.

-No ingresar al agua durante tormentas eléctricas.

-No aproximarse desde el agua a muelles.

-No ingresar al mar en las salidas náuticas.

-Respetar las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del estado del mar.

-No perder de vista a sus hijos en la playa.

-Evitar exponerse prolongadamente al sol y usar protector solar.

CÓDIGOS DE BANDERA

-Celeste: calma o bueno.

-Amarilla con negro: precaución.

-Roja con negro: peligroso.

-Roja: prohibición de baño.

-Negra: evacuación de la playa por probable tormenta eléctrica

CUIDADOS EN LA PLAYA

-En esta época, el sol es muy peligroso para la salud entre las 11.00 y las 15.00.

-No exponerse sin protección.

-Los bebes menores de un año nunca deben estar al sol en ese horario.

-Aplicarse y aplicar a los chicos protector solar media hora antes de salir al sol y renovarlo cada 2 horas.

-Ingresar al mar en horarios donde haya guardavidas.

-Respetar siempre las advertencias de las banderas que indican el estado del mar.