Ruta 11. Choque frontal con seis heridos, dos graves

Pasado el mediodía de este lunes, se produjo un choque frontal en la Ruta 11 a la altura del kilómetro 298, entre un Gol Trend y un Chevrolet Corsa.

Como resultado del fuerte impacto, fueron hospitalizados seis ocupantes de los rodados en los hospitales de San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó, en tanto uno de ellos su estado sería extremadamente crítico y otro con posible traslado a Mar del Plata.

Se desconocen las causas del impacto y testigos del hecho afirman que estaría involucrado otro vehículo, pero son sólo especulaciones ya que no hay información oficial al respecto.

En el operativo de asistencia y traslado de los heridos intervieron tres ambulancias de Same AUBASA, Same Gral. Lavalle, Same Operativo Sol y otra del Hospital de San Clemente del Tuyú, que llegaron a los nosocomios entre las 14.05 y 14.30 y fuentes oficiales informaron la identidad de los heridos:

Alejo Sebastian Segovia, con posible traslado a UTI Pediátrica de Mar del Plata; Martinez Russo Benjamin y Russo Rocio Isabel, domiciliados en Santiago de Chile N 1117, El Talar de Pacheco, Tigre; Gabrieli Eliana Natalia, madre de niños Segovia, domicilio Cafayate N 5000 12 B Torre 5, Villa Lugano Capital Federal; Juana Russo Suárez, domicilio Santiago de Chile 1117 ídem Tigre; Segovia Agustina Sofía, con domicilio Cafayate N 5000 12 B Torre 5, Villa Lugano, CABA.