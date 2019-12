Ahora sí, derogan la ley minera en Mendoza

El gobernador y los intendentes acordaron derogar la ley. «No existe licencia social» reconoció el gobernador.

El gobernador Rodolfo Suarez y los intendentes de los 18 departamentos acordaron esta tarde derogar la ley 9209, que reformaba la ley 7722 y habilitaba la minería en Mendoza. La ley minera duró una semana y su derogación fue anunciada exactamente siete días más tarde, luego de una semana de fuerte presión social, de grupos antimineros, y de intendentes de la oposición que habían suspendido sus vendimias.

El proyecto de ley derogando la ley minera será tratado el lunes en la Legislatura provincial, prometió el gobernador, quien pidió que «cesen las protestas y permitan que se desarrolle la vida normalmente».

La decisión acaba de ser anunciada por Suarez, acompañado de Mario Abed y de los intendentes, más algunos legisladores que estaban en la Casa de Gobierno.

A la vez, comenzaron a concentrarse manifestantes en el Kilómetro Cero, festejando la decisión.

El gobernador hizo foco en que la «licencia social no existe» para hacer minería. «Dijimos en la campaña que este gobierno va a ser a puertas abiertas y de diálogo, lo estamos haciendo. Después de haber escuchado a los intendentes he tomado la decisión de mandar a la Legislatura la derogación de la 9209 y la vuelta de la 7722» expresó.

«Evidentemente la ley no tiene la legitimidad del pueblo. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde como gobernador. Lo hice con la intención de que teníamos que mejorar la matriz productivo, peo hemos escuchado al pueblo. El día lunes se va a tratar en la Legislatura. Esto ha sido comunicado al resto de los intendentes de la provincia, los cuales están de acuerdo. Con lo cual solicito a todo el pueblo que cesen los cortes, las protestas. Este es un gobierno que escucha. Que llevemos paz a nuestros hogares y que permitamos el desarrollo normal de nuestra sociedad» pidió.

Ayer al mediodía, el propio gobernador había anunciado que la ley 9209 se suspendía, y que no sería reglamentada, y convocó al diálogo. Pero las conversaciones fueron duras, y salvo los comerciantes de Malargüe, nadie se expresó por la minería. La promesa de no reglamentar la ley no alcanzó, las protestas siguieron; y finalmente el gobernador anunció hoy el regreso a la ley 7722.

Las horas fueron muy tensas antes de la suspensión. «Lo hemos decidido a partir del dialogo. Todos entendemos que tenemos que repensar el desarrollo productivo, vamos a convocar una mesa para escuchar a todos. Vamos a buscar alternativas porque las necesitamos. Evidentemente Mendoza está en contra de la minería. Esto lo vamos a hacer en el ámbito de la legislatura, en donde vamos a convocar a todos los actores sociales porque no dejo de pensar en el 40% que está por debajo de la línea de la pobreza y el que está debajo de la línea del indigencia» dijo el gobernador. «A lo mejor no supimos transmitirlo, pero no nos vamos a detener. Vamos a seguir pensando en los mendocinos. Estoy convencido de que a futuro, este problema que tenemos con el agua, si no cuidamos el riego y cuidamos el agua de otra manera, nos van a pasar factura por no haber previsto los daños a futuro. Por eso el lunes vamos a enviar la derogación» insistió.

«El pueblo se ha expresado en las calles y lo hemos escuchado. Yo siempre dije que íbamos a hacer esto durante la campaña, siempre hablé del consenso social. Obtuvimos el 52% en la elección y eso parece que no es el consenso social. Como gobernador de Mendoza mi responsabilidad es que terminemos con el pueblo en paz. Me van a ver trabajando con el gobierno de la Nación y todos los intendente por la gente que lo está pasando mal» cerró el gobernador.

Ahora, la posibilidad de hacer minería en gran escala ha quedado clausurada, puede que para siempre.