Otra buena para Jubilados: reducen la tasa por créditos Argenta y no se pagarán las próximas tres cuotas.

El director de la Anses, Alejandro Vanoli, explicó que la medida persigue “dos objetivos básicos: primero una cuestión moral y ética de recuperar los ingresos de los más vulnerables”, y además, tendrá un objetivo económico: “pone todos los esfuerzos en recuperar la demanda agregada e impulsar el consumo y el crecimiento”, aseguró.

Alejandro Vanoli, anunció este lunes una baja de hasta 12 puntos porcentuales en la tasa de interés de los créditos que concedió el organismo a los jubilados y en los que otorgará en adelante. Además, quienes contrajeron créditos con Anses no deberán pagar la cuota en enero, febrero y marzo y se reestablecerá un nuevo cronograma de pagos a partir de abril. La medida fue decidida tras una reunión que mantuvo Vanoli con el presidente, Alberto Fernández, por la mañana en Casa Rosada.

Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Vanoli explicó que esta decisión, en conjunto con el otorgamiento del bono, busca que los jubilados tengan más dinero disponible. “El Gobierno busca adoptar dos objetivos básicos: primero una cuestión moral y ética de recuperar los ingresos de los más vulnerables”, aseguró. Pero además, tendrá un objetivo económico. “En consistencia con las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía y el Banco Central, el Gobierno pone todos los esfuerzos en recuperar la demanda agregada e impulsar el consumo y el crecimiento”, agregó.

Créditos

La baja en las tasas de interés serán a partir del primero de enero para los créditos otorgados previamente y los que se darán a partir del 2020. Esto impacta en jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Para los jubilados, implica bajar de una tasa nominal anual de 42 por ciento en promedio al 31,5 por ciento. Para las asignaciones, pasa del 48 a 36 por ciento. Desde Anses informaron que estas modificaciones tendrán un impacto positivo de hasta 8 por ciento en los haberes de los jubilados y hasta 12 por ciento en el caso de las asignaciones.

Las cuotas mensuales bajarán para los jubilados entre 21 y 40 por ciento y entre 11 y 36 por ciento para las asignaciones. Desde el organismo que preside Vanoli utilizan dos ejemplos. Un crédito Anses para AUH de 16.500 pesos, que tenía una cuota original de 823 pesos, pasará a ser de 649 pesos, un 21 por ciento menos. Por otro lado, un préstamo Anses para jubilados de 50 mil pesos, que tenía una cuota original de 3100 pesos, pasará a ser de 1990 pesos, un 36 por ciento menos. “Dado que el haber mínimo es de 14.068 pesos, el impacto de la medida sobre el haber será de 8 por ciento”, indica un documento del organismo.

Endeudados

“El objetivo de la medida es recomponer los ingresos, generando un alivio que permita aumentar la capacidad de consumo y el desendeudamiento de las familias”, plantean desde la Anses. En la actualidad hay 4.495.000 personas endeudadas con créditos Anses. La mayoría (el 42,3 por ciento) de los endeudados son los beneficiarios con AUH; le siguen los jubilados en un 39,3 por ciento y en tercer lugar las asignaciones familiares en un 18,5 por ciento. El monto de las deudas pendientes de pago supera los 140 mil millones de pesos.

Los jubilados con créditos Anses son 1.765.000. El saldo promedio de la deuda per cápita de los que ganan la mínima es de 58 mil pesos, y la cuota promedio es 1700 pesos. Con un haber de 14.068 pesos, destinan el 12 por ciento sólo al pago de este préstamo.

El total de beneficiarios de AUH con créditos ANSES es 1.900.000. El saldo promedio de la deuda per cápita es de 15.600 pesos, y la cuota promedio que se les descuenta del haber es 815 pesos. Con un monto de AUH en 2746, la deuda es de casi el 30 por ciento de la prestación. Por su parte, el total de beneficiarios de asignaciones familiares con créditos Anses es 830 mil. El saldo promedio de la deuda per cápita es de 14.300 pesos, y la cuota promedio que se les descuenta del haber es 715 pesos.

Aumentos

Los jubilados que perciben hasta 19 mil pesos cobrarán en diciembre y enero un bono de hasta 5000 pesos, según el ingreso. Suspendida la Ley de Movilidad por 180 días, Vanoli confirmó que habrá un aumento en marzo para todos los jubilados. “Se va a contemplar particularmente la situación de los haberes mínimos, pero también las jubilaciones bajas y medias bajas”, afirmó. Desde el organismo difundieron un estudio elaborado por el organismo que muestra que Argentina está entre los países con mayor disparidad entre el haber máximo y el mínimo.

Vanoli adelantó que en los próximos días mantendrá una reunión con el equipo del Ministerio de Economía para definir si el aumento será un componente variable como hasta diciembre de este año o sumas fijas. Además, informó que en junio arrancaría la fórmula definitiva de movilidad jubilatoria. De hecho, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva establece la creación de una comisión que integre el poder ejecutivo y el legislativo para definirla. “La nueva fórmula deberá ser sustentable y con un criterio de solidaridad, en el marco de un régimen de reparto”, describió.

Privilegio

Durante la conferencia de prensa, Vanoli fue consultado por los regímenes especiales en los que no fue suspendida la movilidad. El funcionario adelantó que “no se prevé afectar derechos adquiridos”, pero si realizar modificaciones hacia adelante. Por un lado, por la situación fiscal. “En un Estado quebrado no puede haber doble estándar”, dijo. Luego agregó que “funcionarios, miembros del Poder Judicial y diplomáticos tienen que tener criterios de movilidad similares a los de las personas comunes. No puede ser que haya privilegios. En Argentina va a dejar de haber ciudadanos de primera y de segunda”, concluyó.

Fuente: Faro Noticias | Página 12