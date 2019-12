Bolivia: 53 radios comunitarias suspenden informativos

En el país hay 53 radios administradas por pueblos originarios y organizaciones sociales, algunas fueron destrozadas durante el golpe de estado.

“Tenía la esperanza de llegar hasta fin de año, pero el administrador nos dijo que ya no había dinero y que solo iba a transmitir música porque ya no tenemos publicidad, ni transmisiones con el nuevo Gobierno. Somos 11 personas con familias que estamos en la calle”, lamentó un trabajador de una radio en la ciudad de La Paz que pidió no publicar nombres.

Rodolfo Machaca, dirigente del movimiento campesino, informó a La Razón que el sector realiza el levantamiento de datos sobre las emisoras “acalladas”, destrozadas, saqueadas o resguardadas para cuidar sus equipos. Adelantó que ninguna transmite informativos, algunas solo música y otras cortaron toda transmisión.

“Tenemos el reporte preliminar de que en Santa Cruz la radio de la Federación Única de Campesinos fue saqueada, igual que la de los interculturales. En La Paz destrozaron la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y trataron de tomar la radio Bartolina Sisa. En Cochabamba quemaron la radio de los cocaleros y hay otras más en provincias”, dijo.

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, expresó su preocupación al respecto y resaltó que estas radios informan asuntos sectoriales y regionales. “Al ser un Gobierno de transición no puede tocar normas porque no le corresponde, ellos solo deben convocar a elecciones. No pueden instruir que las radios dejen de funcionar”.

El 22 de julio de 2006, Evo Morales inauguró la primera radio originaria y comunitaria en su natal Orinoca (Oruro), de ahí se crearon otras emisoras en el país que más adelante fueron tildadas por opositores de afines al gobierno de entonces.

En 2011, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Telecomunicaciones, la cual establecía que el Estado tendría 33% de las frecuencias; los pueblos indígenas, el 17%; y los movimientos sociales o sindicatos, el otro 17%. El sector privado tiene 33%.

