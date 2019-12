Holística | El lenguaje oculto de los símbolos

En la comunicación verbal, las palabras son transmisoras de significados.

Los significados a veces son amplios, por ejemplo, mesa significa un plano apoyado sobre 3 o más patas, puede ser de madera, de mármol, redonda, cuadrada, con 3 patas o más, verde, violeta, para merendar, para jugar pool, etc. Todas estas variables referidas a la mesa como mueble; en las asambleas, por ejemplo, mesa significa el conjunto de personas que las dirigen con diferentes cargos, como los de presidente, secretario, etc.

Otras veces, las palabras pueden tener una precisión inequívoca: “A las 8:00 en la ciudad de San Clemente llovió copiosamente”. Aquí tenemos un enunciado, claro y completo en sí mismo; describe un hecho que no admite interpretaciones ni agregados que puedan aportar mejoras a la comprensión.

En ambos casos esto se cumple para quien entienda el idioma castellano; aquel que lo desconozca totalmente, sólo escuchará el sonido de una voz humana sin la menor comprensión de su significado.

En algunos sistemas de escrituras, por ejemplo el antiguo chino, los caracteres no representaban sonidos aislados como los que conocemos hoy, sino que son símbolos que representaban toda una idea.

De la misma forma que las palabras, los símbolos también son expresiones de contenidos; e idénticamente pueden ser muy precisos o, contrariamente, abiertos a interpretaciones. O bien poseer un significado universal. E idénticamente que las palabras, dirán muy poco a quién desconoce el “idioma”.

Por ejemplo: el símbolo “a” expresa un sonido determinado, el símbolo “2” expresa la cantidad numérica dos unidades, el “+” una operación algebraica o bien una polaridad eléctrica positiva.

Para presentar los símbolos, los agruparemos en tres tipos distintos.

En el primero incluimos las representaciones gráficas esquemáticas que tienen semejanza con el objeto representado, por ejemplo las señales de tránsito.

La segunda categoría, contiene representaciones que se asocian a la realidad por una convención o por costumbre. Por ejemplo la bandera de un país es un símbolo que transmite historia, héroes, batallas, sentido de pertenencia, etc.; y puede tener distinto significado para observadores diferentes, por ejemplo para el nativo y para el que no lo es.

En el tercer tipo mencionamos los símbolos trasmisores de entendimiento por su propia naturaleza, sin convenios sociales o culturales, por ejemplo una línea vertical, una cruz, un círculo, la estrella de David, el ideograma Om, etc.

Centraremos en estos nuestro interés, ya que pensamos que en su mensaje podemos encontrar algunos principios universales que trascienden el tiempo, el espacio y la realidad diaria. Conceptos abstractos que no pueden ser trasmitidos por palabras. Ellos hablan al inconsciente profundo, nos comunican sugerencias, advertencias y señales.

Brindan un puente entre la conciencia propia y el misterio universal. Ellos nos impactan, proporcionándonos conocimientos inaccesibles por medio del razonamiento. Representan otras realidades por la analogía o relación que tienen con ellas.

Los símbolos no son inventados, fabricados ni suprimidos por el hombre, son producciones espontáneas de la Ley y cada uno de nosotros lleva de modo completo el poder germinal de su origen.

Un tipo especial de símbolo son los rituales. El ritual es una secuencia de acciones establecidas para el culto, que nos conecta con la realidad o el mito que lo originó. Una forma de exteriorizar un sentimiento interno, esto lo convierte en símbolo.

En el Bardo Thödol, traducido como Libro tibetano de los muertos, podemos leer: “Será así siempre que estas ceremonias se consagren en cuerpo, en palabra y en mente a la celebración de los ritos meritorios de manera correcta.”

Ahora bien, a veces se pierde la razón original del ritual -puede ser por olvido, por intereses, etc.- entonces el ritual deja de ser un símbolo y se transforma en una ceremonia social sin ningún valor.

En algunas ocasiones, como por ejemplo en determinadas sociedades primitivas, rituales religiosos o culturas chamánicas, no se marca una separación neta entre lo material y lo imaginario, sino que se vivencia como distintos grados de percepción de niveles de realidad diferentes. De esta manera el ritual no es la representación de un hecho, sino el hecho mismo que está sucediendo en ese momento.

Las huellas recientes de un animal en la arena nos dicen que estuvo allí hace poco tiempo; una sirena detrás nuestro nos pide que cedamos el paso porque hay una urgencia: una columna de humo nos indica que allí hay fuego. De la misma forma, el Universo nos habla constantemente a través de los Símbolos, saber verlos e interpretarlos será sólo para beneficio propio y colectivo.

Por José María Caracuel